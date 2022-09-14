Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde parayla büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin insanları kandırarak parayla büyü yaptığı ve dini duyguları istismar ederek sözde muska yazdığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce, A.Y.G'nin evinde yapılan aramada, bir cep telefonu, 38 muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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