İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin insanları kandırarak parayla büyü yaptığı ve dini duyguları istismar ederek sözde muska yazdığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce, A.Y.G'nin evinde yapılan aramada, bir cep telefonu, 38 muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.