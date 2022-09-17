Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sayfasından derlenen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

Kimler başvurabilecek?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

[Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi: Başvurular nasıl yapılacak, kimler başvurabilecek?]

[Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi: Başvurular nasıl yapılacak, kimler başvurabilecek?]



Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

"Genç" kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

"Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Sözleşme aşamasında, konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.

[Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi: Başvurular nasıl yapılacak, kimler başvurabilecek?]

[Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi: Başvurular nasıl yapılacak, kimler başvurabilecek?]



"Emekliler", SGK'dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan anne/baba kendi adına başvurabilecek

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına "engelli" kategorisinden başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek. Bu sistemle yapılacak başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekecek aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.

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Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.