Ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinin Pongola ilçesinde N2 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, hatalı sollama yapan kamyon, karşı yönden gelen okul servisine çarptı.

Kazada yaşları 5 ila 12 arasında 19 okul öğrencisi ile 2 yetişkin yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, daha sonra polise teslim oldu.

KwaZulu-Natal Trafik Departmanı'ndan yapılan açıklamada, aşırı hız ve hatalı sollama yapan kamyonun, tüm trafik kurallarını açıkça ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Eyaletin ulaştırmadan sorumlu yürütme konseyi üyesi Sipho Hlomuka, yaptığı açıklamada, olayın ardından N2 kara yolu üzerinde trafiği kesip bir kamyonu ateşe veren ve diğer bazı araçlara saldıran Pongola sakinlerine itidal çağrısında bulundu.