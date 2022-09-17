Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda kaza yapan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki Y.Ö'nün kullandığı 06 DDF 877 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosiklet sürücüsünün kazada ağır yaralanan arkadaşı F.E. ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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