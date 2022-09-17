Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Havaya rast gele ateş edip kaçtı
Adıyaman’da gece geç saatte bir kişi havaya rast gele ateş edip kaçtı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tabancayla havaya 2 el ateş açtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Rast gele ateş eden şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Ekipler, bölgede inceleme yaparak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adıyaman
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