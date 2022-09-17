Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
60 metrelik uçurumdan yuvarlandı: İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arkadaşlarıyla Beşkayalar Tabiat Parkı'na gelen Gürhan Kılıç, dengesini kaybederek, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kılıç, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beşkayalar Tabiat Parkı'nda meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte Bursa'dan tabiat parkına yürüyüşe gelen Gürhan Kılıç, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Kılıç, itfaiye ve AFAD ekiplerince yuvarlandığı uçurumdan kurulan düzenekle çıkarıldı.
İlk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye götürülen Kılıç'ın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Kocaeli
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