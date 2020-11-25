Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kepez köyünde tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine başlatılan çalışma sonucunda bir şüphelinin evinde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan hayvan figürlü kapı tokmağı, bileklik, 7 sikke ve 12 adet obje ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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