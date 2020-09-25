Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta sulama kanalında şüpheli ölüm
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.
Yeniyurt Mahallesi'ndeki sulama kanalında kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi sudan çıkardı.
Polisin incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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