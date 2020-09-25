Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunda eğitim gören 323 öğrenci ve ailelerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 1963'ten bu yana başkent Santiago’da Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliğinin sorumluluğunda eğitim veriyor.

Okulda eğitim gören 323 öğrenci ve ailelerine koronavirüsle mücadele kapsamında gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

Okul Müdürü Javier Vega, söz konusu küresel salgın nedeniyle Türkiye'nin gösterdiği duyarlılıktan dolayı, Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz'a teşekkür etti.

TİKA daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulun altyapısını iyileştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir tadilat ve donanım projesi gerçekleştirmişti.

Okulda ayrıca öğrenciler arasında Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmak ve Türk tarihi ve kültürü hakkında farkındalık kazandırmak için Türk dili ve tarihi dersleri veriliyor.