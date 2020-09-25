Beyköy beldesi Kavakbıçkı köyünde yaşayan Turhan Atmaca (53), dağlık alanda kestane topladığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 25 metre yamaçta yuvarlanan Atmaca, dere yatağında düşmeden tutunmayı başardı.

Atmaca'yı kendi çabalarıyla kurtaramayan yakınları ve köy sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Atmaca'yı dik yamaçtan halat yardımıyla kurtardı.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenidi.