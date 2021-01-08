Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Tokat-Turhal kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sis dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, görevlilerce dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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