Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye düştü.

İlçe merkezi ve çevre yolu bağlantı kavşaklarındaki araçların dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri sis dolayısıyla dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları, aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.