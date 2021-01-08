Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Ayhan Çelik, yağmur nedeniyle çatısı aktığı için bir akrabasının evine gitti.

Ardından eve giren şüpheliler, televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapısını çalarak olay yerinden ayrıldı.

Eve dönünce durumu fark eden Çelik, polise haber verdi. Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheliler O.K, F.E, V.K. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.