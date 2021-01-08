GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'ye dondurulmuş tavuk eti götüren kamyonu kontrol etti.

Ekipler, güvenlik mührü kaldırılan araçta yaptıkları aramada 7 ton piliç bonfile olarak beyan edilen yükün değeri daha düşük tavuk derisi ve yağından oluştuğunu belirledi.

Ürünlere el konuldu, olayla ilgili soruşturma sürüyor.