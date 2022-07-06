Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta otomobil takla attı: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolu Çevrecik köyü yakınlarında meydana geldi.
İstanbul’dan Erzincan’a giden Ender A. idaresindeki 35 EH 2641 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 1'i bebek 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:57
- 15:00
- 14:39
- 14:57
- 14:18
Sıradaki Haber
Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz