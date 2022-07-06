Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'daki selde, mezardan suyla sürüklenen Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, yeniden toprağa verildi.
Sinop İnceburun Deniz Feneri mevkisinde bulunan cesedin, İnebolu'nun Çaykıyı köyünde sel sularının zarar verdiği mezara geçen yıl 27 Nisan'da defnedilen Aydoğan'a ait olduğunun tespitinin ardından cenaze, aynı köye getirildi.
Aydoğan'ın cenazesi, daha önce mezarının bulunduğu köy mezarlığında dere yatağından uzak bir alana defnedildi.
Cenazeye, Aydoğan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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