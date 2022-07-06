Bartın'da alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan R.D'yi telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtan zanlı, adının terör suçlarına karıştığını, bundan kurtulması için de verdiği hesap numarasına 148 bin lira yatırması gerektiğini söyledi.

İkna olmasının ardından dolandırıcıya 148 bin lira havale yapan R.D, dolandırıldığını anlayınca durumu emniyete bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.C.U'yu İstanbul'daki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

İkisi dolandırıcılık olmak üzere 12 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda banka kartı, SIM kart ve telefon ele geçirildi.