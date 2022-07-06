Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta yasa dışı kenevir yetiştiren 2 şahıs yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’un Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şahıs 23 kök kenevir ile yakalandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şahıs 23 kök kenevir ile yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boyabat ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ayrıca şahıslardan 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca elde edildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Sinop Hint Keneviri
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