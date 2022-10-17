Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, 8 bin 400 kilogram fermente halinde alkol yapımına hazır üzüm şırası ve 8 litre kaçak içki ele geçirdi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Kaçak İçki
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