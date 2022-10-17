Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Iğdır'ın Koçkıran köyünde, Muharrem Aydın'ın kullandığı traktör yağış nedeniyle devrildi. Kazada traktördeki diğer kişi yaşamını yitirdi.
Tarlada çalışan Muharrem- Suzan Aydın çifti eve gitmek üzere traktöre bindi. Traktör yağmurlu arazide kaydı ve sürücü Muharrem Aydın'ın kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada traktörün altında kalan iki çocuk annesi Suzan Aydın yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aydın'ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Iğdır AFAD
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