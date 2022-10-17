Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
60 yaşındaki kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kadın, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Hanife Bayhan'ı (60) merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
Etiketler: Zonguldak
Son Haberler
- 16:39
- 16:22
- 16:25
- 16:25
- 16:10
Sıradaki Haber
Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz