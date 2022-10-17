Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Erdal K. idaresindeki otomobil, Manisa-İzmir kara yolu yeni garaj kavşağı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Erdal K. ile araçtaki Hasan Ö. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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