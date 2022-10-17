Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marmara Denizi'nde 20 noktadan numune alındı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ sınırları içerisinde 20 noktadan alınan numuneler ile Marmara Denizi'nde özel çevre koruma bölgesindeki su kalitesi izleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi ile 20 noktada inceleme yapıldı.
Tekirdağ sınırları içerisinde bulunan akarsular, deniz ve arıtma tesislerinden su numuneleri alındı.
Alınan numuneler ile özel çevre koruma bölgesindeki su kalitesi ve atık su arıtma tesisi verimliliği kontrol edilecek.
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