Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi ile 20 noktada inceleme yapıldı.

Tekirdağ sınırları içerisinde bulunan akarsular, deniz ve arıtma tesislerinden su numuneleri alındı.

Alınan numuneler ile özel çevre koruma bölgesindeki su kalitesi ve atık su arıtma tesisi verimliliği kontrol edilecek.