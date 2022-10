Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve öğrenciler 11 başlıkta öğrencilerin sorunlarını görüştü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 5 yıldır öğrenci senatosu ile öğrencilerin sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Öğrencilerin fikirleri doğrultusunda çözümler oluşturulacağını anlatan Tabakoğlu, "Öğrenci bizim her şeyimiz. Onların mutluluğu için daha kaliteli, daha uygun sosyal imkanlarla öğrencilik hayatlarını devam ettirebilmeleri için her şeyi düşünüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın 11 önemli konusunu konuşmak üzere akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrencilerimizi bir araya getirdik. 11 masada belki de yüzlerce fikir ortaya çıkacak. Bu fikirlerin çözümü için çalışıyor olacağız. Öğrenci arkadaşlarımız kendilerini sahiplenen bir üniversite görmekten çok mutlular. Her bir maddenin takipçisi olacağımıza ve güzel bir şekilde sonuçlandıracağımızı düşünüyorum" dedi.