Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da narenciye yüklü tır devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara'dan Samsun yönüne giden İbrahim Verdi idaresindeki narenciye yüklü tır, Tüneller mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Verdi ile yanındaki Orhan Çolak, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolun kenarına dökülen narenciyelerin toplanması ve devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Samsun
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