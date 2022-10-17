Kaymakamlık koordinesinde verilen seminerde öğrencilere trafik kuralları, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi ile okul servislerinde hareket tarzı konuları anlatıldı.

Öğrencilerin trafik konusunda bilinçlenmesini sağlayan ekiplerin, sorumluluk bölgelerindeki okullarda eğitim öğretim dönemi boyunca bu tür seminerlere devam edeceği duyuruldu.