Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığınca, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında 23 öğrenci ve 6 öğretmenden oluşan ekip oluşturdu.

Geçen yıldan bu yana okullar için sıra ve masa, kütüphaneler için eşyalar ile maske üreten ekip, bugünlerde il genelindeki okullara sipariş üzerine tenis masaları üretiyor.

Öğrencileri çalıştıkları atölyede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının özellikle son dönemlerde mesleki eğitime ve meslek liselerine büyük önem verdiğini söyledi.

Bakan Mahmut Özer'in, meslek lisesi öğrencilerinin özellikle üretimin içerisinde olmalarını ve katkı sundukları kadar da üretimden karşılık almalarını hedeflediğini anlatan Fettahoğlu, Trabzon'da meslek lisesi öğrencilerinin yeni üretimler yapmalarını ve bu üretimlerin karşılığını döner sermayeden pay olarak almalarını önemsediklerini vurguladı.

"Çalışma hayatını yaşayarak öğreniyorlar"

Fettahoğlu, Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin son bir yıl içerisinde Trabzon genelindeki kütüphanelerin materyalleri, okulların masa ve sıraları ile maske ürettiğini söyleyerek, "Öğrencilerimiz şu anda da tenis masası üretiyor. Okulumuz geçen yıl ekim ayından bu yılki ekim ayına kadar 1 milyon 635 bin liralık üretim yaptı. Bu üretimin tamamını başka okullar için gerçekleştirdi" dedi.

Öğrencilerin ve meslektaşlarının üretim süresi içerisinde döner sermayeden yaklaşık 345 bin liralık pay aldıklarını anlatan Fettahoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz burada bir yandan normal eğitim, diğer yandan da uygulamalı eğitim alıyorlar. Böylece çalışma hayatını yaşayarak öğreniyorlar. Uygulamalı yapılan öğrenme doğal olarak daha kalıcı oluyor. Ayrıca öğrencilerimiz günümüzün teknolojisine göre üretim yapıyorlar. Teknik anlamda güçlenirken ürettiklerinin karşılığını ekonomik olarak da alıyorlar."

Hüseyin Burak Fettahoğlu, bir öğrencinin asgari ücrete, öğretmenlerin ise iki asgari ücrete kadar ürettikleri ölçüde döner sermayeden pay alabildiğine dikkat çekerek, özellikle öğrencilerin eğitimlerine devam ederken para kazanmalarının onlar için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.