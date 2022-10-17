Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında bir otomobili şüphelenerek durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam aparat ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet alüminyum folyo geçirildi.
Gözaltına alınan M.D, Z.B. ve İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu Narkotik
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