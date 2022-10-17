Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaraladı
[Fotograf: İHA]
Karaman'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Harun K, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Saadet K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Harun K, Saadet K'yi bıçaklayarak kaçtı.
Yaralanan Saadet K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaçan Harun K, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Kadına Şiddet Karaman
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