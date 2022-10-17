Merkeze bağlı Elmalı köyünde, Ağustos 2021'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöken Elmalı İlkokulu ve Ortaokulu'na, 16 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğinde yeni duvar yapıldı.

Çalışmaların ardından yeniden eğitime açılan okulu ziyaret eden Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Çeber, yaşanan heyelanlarda okulun önünde büyük bir heyelan olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Burayı en sağlıklı şekilde yapabilmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çeber, "Burada önce çok detaylı jeolojik etütler yaptık. 'Sadece kayan yer mi, yoksa alanın bütününde mi bir risk var?' diye araştırma yaptık. Üniversitemizi de konuya dahil ederek tespitlerimizi gerçekleştirdik ve burada belki de Türkiye'de az örneği olabilecek bir duvar yaptık. Onunla tedbir aldık" dedi.

"Çok daha güvenli oldu"

Rize'de 13 köy yaşam merkezi yaptıklarına dikkat çeken Çeber, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 milyon liraya yakın bir maliyet oluştu. Oldukça derin bir duvar var. Bu sayede okul bahçesi de yarı yarıya büyüdü. Çocuklarımızın çok daha güvenli bir okulu ve çok daha geniş bir bahçeleri oldu. Geçen yıl öğrencilerimize başka bir okulda eğitim verdik. Bugün itibarıyla da okulumuzu hizmete açtık. Köy okullarını canlandırmak istiyoruz. Açabileceklerimizi, nüfuslar buna el veriyorsa yeniden açmak. Hem taşımalı sistemin getirdiği risklerden çocukları korumak hem de köylerimizi yeniden canlandırmak istiyoruz. Henüz açılamayacak okullarımızda da köy yaşam merkezleri adıyla bu okulları birer sosyal kültürel alana çevirme çabalarımız var. Sayılarını artırma gayretindeyiz."