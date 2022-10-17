Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Halil Mıstık'ın kullandığı motosiklet, Akyol Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Mıstık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bodrum'da bir teknede gemici olarak çalıştığı belirtilen Mıstık'ın cenazesi, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Muğla
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