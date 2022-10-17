Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de avcılar denetlendi
[Fotograf: İHA]
Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince avcılar denetlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kara avcılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor. 15-16 Ekim tarihlerinde 90 avcı denetlendi.
Denetlemelerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını bildiren ekipler, denetimlerin süreceğini vurguladı.
Etiketler: Denetim
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