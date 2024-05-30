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Güncel
AA 30.05.2024 11:49

Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Tokat'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Tokat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İsrail aleyhinde slogan atarak protesto gerçekleştirdi.

KESK Tokat Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ercan Özel, İsrail'in uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Son olarak İsrail ordusunun, 27 Mayıs sabahı BM gözetimindeki Refah Kampı'nda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşkeye yönelik saldırı düzenlediğini anlatan Özel, saldırıda onlarca insanın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını vurguladı.

Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

"İsrail insanlık değerlerini ayaklar altına alıyor"

Katliamı lanetleyen, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Özel, şunları kaydetti:

"Silahsız ve sivil insanlara yönelik bu son saldırının, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çok büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 82 bine yakın insan yaralanmıştır."

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