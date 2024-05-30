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Güncel
İHA 30.05.2024 11:44

Çanakkale’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Çanakkale’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında Balıkesir’in Edremit ilçesine seyir halinde olan Bedri Öztürk idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Çanakkale’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

3 kişi yaralandı

Kazada yolcular Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Haydar Akyurt ve Emine Akyurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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