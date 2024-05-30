Çanakkale’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında Balıkesir’in Edremit ilçesine seyir halinde olan Bedri Öztürk idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

3 kişi yaralandı

Kazada yolcular Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Haydar Akyurt ve Emine Akyurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.