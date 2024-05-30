Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.05.2024 11:06

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi.

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi
[Fotograf: İHA]

Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen eserin orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen, proje yapımcılığını Volkan Severcan, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyun, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyunda 110 kişi yer alıyor.

Vakıfbank'ın da destekleriyle sahne alan oyunda, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatıldı.

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi

Oyun izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı

Türkiye'de toplumsal birliğin pekişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı, sanatçılar ayakta alkışlandı.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, oyun sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun Balıkesir'de sergilenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi

Ustaoğlu, Balıkesir'in Kuvayımilliye şehri olduğunu söyleyerek, "Böylesi güzel bir oyunun Balıkesir'de oynanması çok önemli, izlediğimiz şeylerin birçoğu bu şehirde yaşanmış şeylerdir. Bizim buna sahip çıkmak gençlerimizin tarihi olaylarımızı ve küllerimizden doğarak milletimizin tekrar nasıl var olduğunu ve ülkemizin emin adımlarla yolunda ilerlediğini gösterilmesi açısından çok önemliydi. Başta Milli Eğitim bakanımıza ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ETİKETLER
Balıkesir Milli Eğitim Bakanlığı Tiyatro
Sıradaki Haber
Şanlıurfalı bedensel engelli okçular şampiyonalara hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Türkiye ve Azerbaycan arasında adli konularda işbirliği
17:27
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden biri Macaristan'da yakalandı
17:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "uçak" açıklaması
17:04
Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü
16:41
Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı
16:51
Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
FOTO FOKUS
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ