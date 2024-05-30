Mersin'de meslek lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde yıl boyunca geliştirdikleri 49 projeyi, bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlikte sergiledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, projelerin yanı sıra her bölümün hazırladığı çok sayıda ürünün yer aldığı sergiyi gezerek, öğrencilerin tasarladığı projeler hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Sergiyi gezen Pehlivan, öğrencilerin, öğretmenlerinin rehberliğinde değişik branşlarda özellikle de bilim ve teknoloji alanında başarılı projeler ortaya çıkardıklarını söyledi.

İşin en önemli boyutunun özellikle de çalışmaların somut ürünlere dönüşmesi olduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu: `Öğrencilerimiz bu eserlerle hem kendilerini geliştirmiş olacaklar, hem ülkemizin kalkınması, gelişmesi sürecine öğrencilik yıllarından itibaren katkı sunmuş olacaklardır. Mesleki eğitim okullarında meslek öğrenerek yetişen gençlerimiz, çocuklarımız ileride sanayide, çeşitli üretim sahalarında, değişik kademelerde istihdam edilecektir. Akademik kariyerlerine devam etmek istediklerinde de önleri açık olacak. Özellikle teknik konularda daha başarılı olacaklardır. Hem işin pratiğinde hem akademik sahada bir bütünlük içerisinde olmaları gelişim süreçlerine katkı sağladığı gibi ülkemizin gelişim sürecine de büyük katkılar sağlayacak.