Sivas'ta kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Kentte 2 ayrı operasyonda 2 şüphelinin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 365 paket nargile tütünü, 157 bin 400 boş makaron, 65 elektronik sigara, 17 elektronik sigara likiti, 167 kilogram kıyılmış tütün, 198,8 kilogram mükerrer bandrollü/bandrolsüz paket tütün, 6 bin 600 dolu makaron ve 1250 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.