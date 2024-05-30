Bursa'da ışık ihlali kazaya sebep oldu

Kaza Karacabey'in Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi.



Abdullah Ç., hafif ticari aracıyla Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyir halindeyken Uluabat Mahallesi'ne geldiğinde ışık ihlali yaptı. Abdullah Ç.'nin, o esnada kavşaktan çıkış yapan Nuri B. sevk ve idaresindeki süt tankerine çarpması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.



Kaza sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan Sedat Ç. ile Muhammet Emin Ç. yaralandı.



Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karacabey ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.