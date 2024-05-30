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Güncel
İHA 30.05.2024 11:11

Kütahyalı sporcular, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz,Karadağ'da yapılacak olan Balkan Judo Şampiyonası’na, Hatice Atay ve Melis Toker ise Edirne'de gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Kuraş Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Kütahyalı sporcular, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Judo antrenörü İsmail Kevzer, yaptığı açıklamada, "27-28 Ocak tarihlerinde Konya'da yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda dereceye giren 55 kiloda Ahmet Erdem Ay ve 90 kiloda Cemal Gündüz, 1-2 Haziran'da Karadağ’da yapılacak olan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Milli takım olarak Çarşamba günü yola çıkacak ve ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Ayrıca Karaman ve Çankırı ilinde yapılan Ümitler ve Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonalarında dereceye giren, 63 kiloda Hatice Atay, 70 kiloda Melis Toker, 21-22 Haziran'da Edirne'de yapılacak olan Avrupa Büyükler Kuraş Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmışlardır. Bu ay içerisinde ilimize madalyalarla dönmelerini ümit ediyorum" diye konuştu.

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