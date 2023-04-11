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Güncel
AA 11.04.2023 16:14

Tokat'ta hırsızlık şüphelisi JASAT tarafından yakalandı

Tokat'ta bir bağ evinden yapılan hırsızlıkla ilgili aranan şüpheli Tokat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Tokat'ta hırsızlık şüphelisi JASAT tarafından yakalandı

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde bulunan bir bağ evinden nakit para, av tüfeği fişekleri, sigara, içki, mont ve cep telefonu çalındı.

JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelinin kimliğinin R.Ç. olduğu belirlendi.

Şahsın evine düzenlenen operasyonda, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kama, 44 sikke, 159 av tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 7 kurusıkı tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde ele geçirilen malzemelerin aynı bölgede daha önceden meydana gelen hırsızlık olaylarına ait olduğu tespit edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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