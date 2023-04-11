Kapora dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerine verilen sahte satılık ilanları üzerinden kapora dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda siber suçlarda kullanılan dijital materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve birbirleriyle bağlantıları tespit edilen 10 şüpheli, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.O.Y, H.Ö, E.C.S, M.E, A.B.U, M.E. ve M.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar H.H.Ş, M.C.E. ve T.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.