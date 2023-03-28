İddiaya göre, Bağlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gezen 3 arkadaş A.Y, E.S. ve M.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. yanında bulunan bıçakla E.S. ve A.Y'yi yaraladı.

Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, M.T'yi gözaltına aldı.