Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Bağlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gezen 3 arkadaş A.Y, E.S. ve M.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. yanında bulunan bıçakla E.S. ve A.Y'yi yaraladı.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, M.T'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Tokat
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