Rize’de 173 bin metrekarelik dolgu alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan 404 ofis ve 133 iş yeri kısa süre sonra sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Kentteki diğer alanlarda örnek teşkil etmesi hedeflenen ve kente özgü mimarisi ile yükselen belediye blokları açık hava alışveriş merkezini andıracak.

Kentsel dönüşümün güzel gittiğini ve devamının gelmesi gerektiğini savunan Rizeliler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kontrolünde yapılan yeni binaların sağlamlığına güvendiklerini söylüyor.

"Beklenenden daha hızlı yapıldı"

Rize’de dolgu alanının fazla olması nedeniyle zeminin sağlam olmadığını, bu nedenle diğer binalarında yıkılan belediye blokları gibi gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Gaffur Seymenoğlu isimli vatandaş "Beklenenden daha hızlı yapıldı ve şu an bitmek üzere. Görsel olarak, yapısal olarak, kültür olarak çok güzel. Rize’ye yeterli değil. Aynı mekanizmayla Rize’deki bütün binalarda denetleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Depremden ders çıkarmamız lazım. Rize belki de deprem bölgesinde değil ama bazı şeyleri düşünmek gerekiyor. Bölgesel olarak biz heyelanlı bir bölgeyiz, deprem olmasa bile zeminimiz sağlıklı değil. Gerekli kurumların yapı denetimlerinin daha sık yapmasını istiyoruz" sözlerini kullandı.