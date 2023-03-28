Kaza, dün akşam Amasya'nın Gözlek mevkinde meydana geldi. Kent merkezine seyreden Serdar Ateş iradesindeki taksi, yol ayrımında karşı yönden gelen İ.U. (54) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi sürücüsü Ateş, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Demir (35), eşi Damla Demir (32) çocukları Elif Alya Demir (6) ve Kerem Demir (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Ateş’in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.