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Güncel
AA 29.08.2023 15:52

Tokat'ta arızalanan otomobile seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarında duran otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta arızalanan otomobile seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

D-100 Karayolunda seyreden Seçkin B. (38) idaresindeki otomobil, Evyaba köyü mevkisinde arızalandı. Sürücünün aracını yol kenarına park ettiği sırada aynı yönde ilerleyen Ali K. (42) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile arızalı otomobilde bulunan Hüseyin Kaan K. (14) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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