Muş'ta 70 yaşındaki Bağlım, kurumuş ağaç dallarıyla baston ve süs eşyası yapıyor

Batman'ın Sason ilçesinden göç ederek 35 yıl önce merkeze bağlı Sunay Mahallesi'ne yerleşen Bağlım, uzun süre mobilya atölyesinde çalıştıktan sonra yaşadığı mahallede iş yeri açtı.

Yaklaşık 15 yıldır ormanlık alanlarda kuruyan ağaç dallarını toplayarak iş yerine getiren Bağlım, tasarladığı baston, kaşık, tarak ve süs eşyalarını satarak kazanç sağlıyor.

Bağlım, mobilya atölyesinde uzun süre çalışarak mesleği öğrendiğini söyledi.

İş yerinde 15 yıldan bu yana çeşitli ürünler yaptığını anlatan Bağlım, şöyle konuştu:

"Baston, kaşık, Osmanlı tahta tarağı, kepçe, baston yapıyorum. Van, Ahlat, Hınıs, Bingöl'den gelip baston alıyorlar. Bastonlar, yaşlılarımızın arkadaşıdır. Bu açıdan bastona çok fazla rağbet ver. Buradan kazandığım parayla geçimimi sağlıyorum. 2 eşimden 18 çocuğum var. Herkes kendi işini yapıyor. Ben burada tek başıma çalışıyorum. Şimdiye kadar bu işi severek yaptım. 70 yaşında olamama rağmen halen sağlığım yerinde çok şükür."