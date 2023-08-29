Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapıldı

Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve protokol üyelerinin start vermesiyle başladı. 21 ilden yarışmaya katılan sporcular, Aşıkpaşa Tabiat Parkı içindeki dağ bisikleti parkurunda 4,7 kilometrelik mesafeyi 4 tur şeklinde yarışarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpik bir parkurun Kırşehir'e kazandırıldığını söyledi.

Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarına katılan sporculara teşekkür eden Şahin, "Yarışmaya yaklaşık180 sporcumuz katıldı. Kırşehir’de bundan sonra ulusal ve uluslararası dağ bisikleti etapları yapılabilecek. Bozkırın çocukları bundan sonra pedallarını Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndan döndürmeye devam edecek ve bisiklet sporuna yeni bir aksiyon katacaktır." dedi.

Yarışmada, genç erkeklerde Fahrettin Badak birinci, Cuma Emirhan Bolat ikinci ve Burak Başer üçüncü olurken, genç bayanlarda Ekin Ereke birinci ve Ayça Erdoğan ikinci oldu. 17 yaş altı erkeklerde Necdet Günaydın ve bayanlarda Ayda Acar birinci olurken, 15 yaş altı erkeklerde Eren Geçim ve bayanlarda Elif Keklik birinciliği elde etti.

Ahi Evran Külliyesinde gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.