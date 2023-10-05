Tokat'ta 57 litre sahte, 17 litre etil alkol ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sahte ve kaçak alkol ile mücadele kapsamında il merkezi ve merkez ilçeye bağlı Yağmurlu köyünde 3 adrese operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, 3 adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 57 litre sahte ve 15 litre etil alkol ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılmış olup, il genelinde sahte ve kaçak alkol yakalamalarına yönelik operasyonlara aralıksız devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.