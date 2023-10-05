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Güncel
AA 05.10.2023 02:59

Balpınar Gölü'ne bırakılan balıkların kirliliğe neden olduğu iddiası

Bingöl'de 2 bin 200 rakımlı dağların arasında bulunan Balpınar Gölü'ne vatandaşlar tarafından bırakılan balıkların kirliliğe yol açtığı iddia edildi.

Balpınar Gölü'ne bırakılan balıkların kirliliğe neden olduğu iddiası
[Fotograf: AA]

Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, bir grup gönüllü ile merkeze bağlı Balpınar köyünün yakınındaki yer altı sularından oluşan Balpınar Gölü'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Karaaslan, açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden izin alınmadan Balpınar Gölü'ne kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından yavru balıklar bırakıldığını, bunun da yapısının balık yetiştiriciliğine uygun olmayan gölde kirliliğe neden olduğunu söyledi.

Karaaslan, şöyle konuştu:

"Buraya balıklar bırakılmış, sonra da gelip topluyorlarmış. Balıkların bırakılması sonucu gölün suyu bulanıklaşmış. Balığın ürettiği atık olduğu gibi gölde kalıyor. Yapılacak tek şey bu balıkların buradan alınması. Tabi alınma yöntemleri konusunda tereddütlerimiz olduğu için biz bu işe Tarım ve Orman Müdürlüğünün el atmasını istiyoruz. Bu doğal alanlarda balıkçılık yapılamaz."

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