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Güncel
AA 05.10.2023 05:27

Siirt'te izinsiz kazı yapanlar yakalandı

Siirt'te, Botan Vadisi Milli Parkı'nda define aramaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'te izinsiz kazı yapanlar yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, F.Ö, E.T. ve Y.T'nin, Botan Vadisi Milli Parkı'nda izinsiz define arayacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Takip sonucu şüpheliler milli parkta yakalandı. Zanlıların üst aramasında, yer altı tarama cihazı, define arama çubuğu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler F.Ö. ve E.T, savcılıktaki sorgusunun ardından, Y.T. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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